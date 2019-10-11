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Gazipaşa'da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Gazipaşa'da tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Yiğit (74) yaşamını yitirdi.

ASAYİŞ 11.10.2019, 16:53
Gazipaşa'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
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ZEYTİNADA Mahallesi Nataşır mevkisinde Abdullah Yiğit'in kullandığı ve 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolden Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

#gazipaşa #tarım aracı #Ölü #Abdullah Yiğit
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