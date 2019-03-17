Gazipaşa'da şok! Evinde ölü bulundu

GAZİPAŞA Korubaşı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde ailesiyle oturan 5 çocuk babası Hamza D., iddiaya göre saat 06.30 sıralarında av tüfeğini alarak oturma odasına gitti. Ümmü D. uyandığında KOAH hastası olan eşi Hamza D.'yi oturma odasında başından vurulmuş halde olduğunu, yanında da av tüfeği bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Hamza D.'nin cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlçede çiftçilik yapan Hamza D.'nin uzun süredir KAOH hastalığıyla mücadele ettiği ve son gönlerde hastalığının şiddetlenmesi nedeniyle bunalıma girerek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.