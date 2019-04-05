Gazipaşa'da şok! Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı

Gazipaşa'da, aşık olduğu kadından karşılık bulamadığı iddia edilen Yakup C., 5 katlı inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi

Gazipaşa'da şok! Aşkına karşılık bulamayınca intihara kalkıştı
banner404

OLAY, D400 karayolu Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli bir bayana aşık olan ve aşık olduğu kişiden karşılık bulamayan 24 yaşındaki Yakup C., inşaat halindeki 5 katlı binaya çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, Yakup C.’yi ikna etmeye çalıştı. Aşık olduğu bayanın gelmesini isteyen Yakup C.’yi polis uzunca bir süre ikna etmek istediyse de başarılı olamadı. Olay esnasında çevreden geçen bir psikolog intihar etmek isteyen gençle konuşmak istedi. Polis nezaretinde psikolog ve genci tanıyan bir vatandaş uzun Yakup C’yi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları esnasında bir ayağı boşlukta bekleyen Yakup C.’nin birkaç kez sendelemesi yürekleri ağızlara getirdi. 3 saati aşan ikna çabalarının ardından Yakup C., intihar etmekten vazgeçti.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınan Yakup C.’nin Van nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 09:08
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat...
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472