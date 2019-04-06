Gazipaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gazipaşa'da evine girerken av tüfeğiyle ateş açılması sonucu başından ve boynundan yaralanan Aladdin Dere tedaviye alındı.

Gazipaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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OLAY İstiklal Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Aladdin Dere evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı. Aladdin Dere başına ve boynuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası Aladdin Dere, Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık durumu iyi olan Aladdin Dere'nin hastanedeki ifadeleri doğrultusunda Y.G. gözaltına alındı. Y.G.'nin Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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