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Gazipaşa'da sahte para operasyonu

Gazipaşa'da sahte parayla akaryakıt alan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı

Gazipaşa'da sahte para operasyonu

Gazipaşa'da sahte parayla akaryakıt alan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı

09 Ocak 2018 Salı 20:17
Gazipaşa'da sahte para operasyonu
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GAZİPAŞA'NIN Ekmel Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, 35 GB 8645 plakalı otomobille yakıt aldıktan sonra ayrıldı. İstasyonda çalışan görevli verilen paranın sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemenin ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Beyrebucak Mahallesi'ndeki bir başka akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin geldiğini gören şüphelilerin üzerlerindeki sahte bin 300 TL'yi tuvalete ve akaryakıt istasyonunun bahçesine attıkları belirlendi. Şüpheliler F.T., M.A., K.Y. ve A.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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