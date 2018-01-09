Gazipaşa'da sahte para operasyonu

GAZİPAŞA'NIN Ekmel Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, 35 GB 8645 plakalı otomobille yakıt aldıktan sonra ayrıldı. İstasyonda çalışan görevli verilen paranın sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemenin ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Beyrebucak Mahallesi'ndeki bir başka akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin geldiğini gören şüphelilerin üzerlerindeki sahte bin 300 TL'yi tuvalete ve akaryakıt istasyonunun bahçesine attıkları belirlendi. Şüpheliler F.T., M.A., K.Y. ve A.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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