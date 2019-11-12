Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

KAZA, saat 01.00 sıralarında D400 karayolu Denizkızı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine giden Hüseyin Aydoğdu'nun (34) kullandığı 07 AAG 01 plakalı otomobil, Ali Karakoç (31) idaresindeki 07 NMH 33 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, sürücü Ali Karakoç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı Ali Karakoç'a ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Ali Karakoç'un durumunun iyi olduğu belirtildi.