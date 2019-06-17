Gazipaşa'da otomobilin çarptığı bisikletli 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gazipaşa'da, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Demiral'a (72) otomobil çarptı. Hastanede tedaviye alınan Demiral, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gazipaşa'da otomobilin çarptığı bisikletli 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
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KAZA, 9 Haziran Pazar saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Yüceson Caddesi'nden Denizyolu'na çıkan ve bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Demiral'a, şehir merkezinden denize doğru gelen Mustafa Tuncer yönetimindeki 07 NKB 96 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İbrahim Demiral, otomobilin ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı İbrahim Demiral'ı ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Demiral, durumunun ciddi olması nedeniyle Alanya’daki hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren  İbrahim Demiral 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. 

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