Gazipaşa'da otomobil şarampole uçtu! 2 yaralı

KAZA, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Mersin'den Gazipaşa istikametine giden Özkan Özdoğan (25) yönetimindeki 34 BMF 353 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçtaki Özkan Özdoğan ile eşi Ebru Özdoğan (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çifte ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser olan Özkan ve Ebru Özdoğan çiftinin kısa bir süre önce evlendiği ve balayı için gittikleri Mersin'den döndükleri öğrenildi.