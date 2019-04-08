Gazipaşa'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

KAZA, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'ne bağlı Dündardibi mevkisinde meydana geldi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine giden Mustafa Ateş'in kullandığı 07 UD 702 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 18 metrelik uçurumdan dereye uçtu. Kazada sürücü Mustafa Ateş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mustafa Ateş, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.