Gazipaşa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gazipaşa'da otluk alanda meydana gelen yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, yaklaşık 200 muz ağacına zarar verdi.

Gazipaşa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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YANGIN, dün saat 18.00 sırlarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın otluk arazide başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçelerine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 dekar otluk alan ve 200 muz ağacının zarar gördüğü yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye ve 15 işçiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmaları devam ederken yanan alan içinde kalan elektrik direğinden kıvılcımlar yükseldi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

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