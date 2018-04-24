Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110059
ALTIN
174.934
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7098
EURO
5.0024
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Gazipaşa'da o yolda yine kaza

Gazipaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza, sık sık feci kazalarla gündeme gelen deniz yolunda meydana geldi

Gazipaşa'da o yolda yine kaza

Gazipaşa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza, sık sık feci kazalarla gündeme gelen deniz yolunda meydana geldi

24 Nisan 2018 Salı 22:43
Gazipaşa'da o yolda yine kaza
banner404

KAZA, saat 21.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi, deniz yolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan sahil istikametine seyir halindeki Ali Akgül'ün kullandığı 07 UR 341 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Adem Kurtuluş Özcan'ın kullandığı 07 UV 681 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosikletten savrulan Adem Kurtuluş Özcan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Adem Kurtuluş Özcan'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Kurtuluş'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GazipaşaMotosiklet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da o katil yakalandı
Antalya'da o katil yakalandı
Bunu da gördük! Alanya'da kaldırımda otomobille motosiklet çarpıştı!
Bunu da gördük! Alanya'da kaldırımda otomobille motosiklet çarpıştı!
Alanya'da suç çetesi hakim karşısında
Alanya'da suç çetesi hakim karşısında

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim