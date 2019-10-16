Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Gazipaşa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Durali Kıvrak yaralandı.
OLAY, saat 10.30 sıralarında Ebice Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Özen'in kullandığı 07 NMZ 80 plakalı hafif ticari araçla aynı yönde seyir halindeki Durali Kıvrak'ın kullandığı 07 UY 903 plakalı Gazipaşa Sulama Birliği'ne ait resmi plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilirken, yola savrulan sürücü Durali Kıvrak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Durali Kıvrak'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durali Kıvrak tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Durali Kıvrak'ın Gazipaşa Sulama Birliği'nde saha görevlisi olduğu öğrenildi.
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