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Gazipaşa'da Mehmet-Saime Tekin çifti toprağa verildi

Gazipaşa’da yayla dönüşü kazada can veren Mehmet-Saime Tekin çifti, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi

Gazipaşa'da Mehmet-Saime Tekin çifti toprağa verildi

Gazipaşa’da yayla dönüşü kazada can veren Mehmet-Saime Tekin çifti, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi

01 Mayıs 2018 Salı 22:35
Gazipaşa'da Mehmet-Saime Tekin çifti toprağa verildi
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ZEYTİNADA Mahallesi, Kışla Mezarlığında dün saat 11.00’de düzenlenen cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet ile Saime Tekin çifti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Anne ve babasını kaybeden Ak Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Tekin, taziyeleri mezarlıkta kabul etti. Sosyal medya üzerinden birçok kişi de taziye mesajı yayınlarken, Ak Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz “Acımız büyük. Değerli dava arkadaşım, ilçe başkan yardımcımız Ahmet Tekin kardeşimin anne ve babası yayla yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise, “Partimizin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tekin kardeşimin, elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren anne ve babası Saime-Mehmet Tekin’in cenaze törenine katıldık. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, Ahmet Tekin kardeşim başta olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun” diye konuştu. 
Gazipaşa’da yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 300 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Feci kazada, Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaYayla Dönüşü
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