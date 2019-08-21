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Gazipaşa'da makilik yangını

Gazipaşa'da makilik alanda çıkan yangında 8 dekar zarar gördü.

ASAYİŞ 21.08.2019, 10:48 Melike Temir
Gazipaşa'da makilik yangını
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GAZİPAŞA'ya bağlı Zeytinada Mahallesi Uğurlu Deresi mevkiindeki makilik alanda dün saat 15.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alınan ihbarın ardından bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, kamyonet ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 8 dekar makilik alan zarar gördü.

#gazipaşa #maki #Yangın #Zeytinada Mahallesi #Uğurlu Deresi
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