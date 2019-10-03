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Gazipaşa'da korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi

Gazipaşa'da 3 katlı evin üst katındaki dairede çıkan yangında evin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.

ASAYİŞ 03.10.2019, 10:37
Gazipaşa'da korkutan yangın! Ev kullanılamaz hale geldi
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OLAY, dün saat 16.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ahmet Çalışkan'a ait dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Evde kimsenin olmadığı esnada meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangından dolayı evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

#gazipaşa #Yangın
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