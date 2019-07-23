Gazipaşa'da korkutan yangın!

YANGIN dün saat 23.00 sırlarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangın yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu cadde üzerindeki boş otluk alanda başladı. Yangın çıkan yerin kuru ot ve çalılıkla kaplı olması rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin yükselmesine neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri yangına kısa sürede müdahale ederek çevredeki binalara ulaşmadan söndürdü.