banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Gazipaşa'da korkutan orman yangını

Gazipaşa'da çıkan yangında yaklaşık 4 dekar kızılçam ormanı yandı.

ASAYİŞ 15.10.2019, 12:47
Gazipaşa'da korkutan orman yangını
banner404

KÜÇÜKLÜ Mahallesi'ne bağlı Yöreme mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 tanker, 2 acil müdahale aracı, 3 bölge şeflik aracı ve 20 yangın söndürme personeliyle müdahale etti. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

#gazipaşa #orman yangını #kızılçam ormanı
Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:39
Güneş 06:58
Öğle 12:48
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545