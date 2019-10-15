Gazipaşa'da korkutan orman yangını
Gazipaşa'da çıkan yangında yaklaşık 4 dekar kızılçam ormanı yandı.
ASAYİŞ 15.10.2019, 12:47
KÜÇÜKLÜ Mahallesi'ne bağlı Yöreme mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 2 tanker, 2 acil müdahale aracı, 3 bölge şeflik aracı ve 20 yangın söndürme personeliyle müdahale etti. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 4 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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