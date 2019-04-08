Gazipaşa'da korkutan kaza! Üzerindeki tabanca ateş aldı

OLAY, dün saat 15.30 sıralarında Belbaşı Yaylası'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaylaya pikniğe giden İ.D.'nin üzerindeki tabanca iddiaya göre kendiliğinden ateş aldı. İ.D., bacağının iki yerinden girip çıkan kurşunla yaralanırken, arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Zaman kazanmak için de arkadaşları İ.D.'yi araca alarak yola çıktı. Yarı yolda 112 ekipleri İ.D.'yi alarak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede müdahale edilen İ.D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. İ.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.