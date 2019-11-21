Gazipaşa'da korkutan kaza: 2 yaralı
Gazipaşa'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklette sürücü ve annesi yaralandı.
OLAY, saat 09.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. Murat Yıldız kullandığı 07 UP 753 motosikletle ilerlerken, iddiaya göre yol kenarında park halindeki 07 UF 585 plakalı otomobilin açılan sürücü kapısına çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Murat Yıldız ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Emine Yıldız yola savruldu. Motosiklet sürücü Murat Yıldız hafif, annesi Emine Yıldız ise ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Durumu ağır olan Emine Yıldız, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Otomobil sürücüsü Mesude G. ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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