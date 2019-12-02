Gazipaşa'da korkutan kaza

KAZA, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Selinus Sahili istikametinden, şehir merkezine seyreden Alparslan B. idaresindeki 07 UD 636 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet A'nın kullandığı 07 UM 797 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı istikamette seyir halindeki Bayram Y'nin kullandığı 07 CVE 92 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Bayram Y. ile Alparslan B.'nin aracında yolcu olarak bulunan Ayşenur B. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.