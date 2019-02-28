Gazipaşa'da korkutan kaza: 1 yaralı

KAZA, saat 14.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. Gazipaşa merkezden Selinus Plajı yönüne giden Ahmet Öğüt'ün kullandığı 07 NDK 61 plakalı motosiklet, kontrolsüz kavşakta Süleyman Arslan'ın kullandığı 07 UB 008 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli Ahmet Öğüt yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Başında kask olan Ahmet Öğüt'e ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Öğüt, tedaviye alındı.