Gazipaşa'da korkutan kaza: 1 ağır yaralı

Gazipaşa'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada Emre Deniz (18) yaralandı

Gazipaşa'da korkutan kaza: 1 ağır yaralı
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KAZA, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Ferhat Y.'nin (19) kullandığı 07 HZB 20 plakalı hafif ticari araçla Emre Deniz'in kullandığı 07 UN 205 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emre Deniz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Emre Deniz daha sonra Alanya'ya sevk edildi.

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