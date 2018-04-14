Gazipaşa'da korkunç olay! Evinde bıçaklanmış halde bulundu

OLAY, Gazipaşa'da meydana geldi. Cemal Öncül sabaha karşı yakınları tarafından bıçakla ağır yaralanmış olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öncül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hastane polisi ise yakınlarının ifadesine başvurdu. Yakınlarının Öncül'ün intihar etmiş olabileceğini söylemeleri ve çelişkili ifadeleri üzerine araştırma başlatan polis, Öncül'ün psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu S.Ö'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.