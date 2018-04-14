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Gazipaşa'da korkunç olay! Evinde bıçaklanmış halde bulundu

Gazipaşa'nın sevilen veterineri Cemal Öncül, bıçaklanmış halde hastaneye kaldırıldı. Öncül'ün intihar ettiğini söyleyen yakınlarının ifadelerinden şüphelenen polis, Cemal Öncül'ün psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu S.Ö'yü cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Gazipaşa'da korkunç olay! Evinde bıçaklanmış halde bulundu

Gazipaşa'nın sevilen veterineri Cemal Öncül, bıçaklanmış halde hastaneye kaldırıldı. Öncül'ün intihar ettiğini söyleyen yakınlarının ifadelerinden şüphelenen polis, Cemal Öncül'ün psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu S.Ö'yü cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
Gazipaşa'da korkunç olay! Evinde bıçaklanmış halde bulundu
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OLAY, Gazipaşa'da meydana geldi. Cemal Öncül sabaha karşı yakınları tarafından bıçakla ağır yaralanmış olarak  Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öncül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, hastane polisi ise yakınlarının ifadesine başvurdu. Yakınlarının Öncül'ün intihar etmiş olabileceğini söylemeleri ve çelişkili ifadeleri üzerine araştırma başlatan polis, Öncül'ün psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu S.Ö'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaCemal Öncül
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