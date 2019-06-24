Gazipaşa'da korkunç kaza: 3 yaralı!

Gazipaşa’da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp, bir iş yerinin önüne savrulduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gazipaşa'da korkunç kaza: 3 yaralı!
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KAZA, dün saat 04.00 sıralarında D-400 karayolu Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine giden O. B.'nin (31) kullandığı 07 YSA 01 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı, ardından da bir iş yerinin önüne sürüklendi. Kazada sürücü O. B. ile aynı araçtaki E. S. (22) ve D. D. (22) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı olan D. D., Alanya'ya sevk edildi. Diğer 2 yaralının Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2019, 11:41
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