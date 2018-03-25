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Gazipaşa'da kıyıya büyükbaş vurdu

Gazipaşa'da Macar sahiline telef olan büyükbaş vurdu

Gazipaşa'da kıyıya büyükbaş vurdu

Gazipaşa'da Macar sahiline telef olan büyükbaş vurdu

25 Mart 2018 Pazar 22:42
Gazipaşa'da kıyıya büyükbaş vurdu
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GAZİPAŞALILAR, kıyıya vuran büyükbaşa benzer türde hayvanı daha önce bölgede görmediklerini söyledi. Gazipaşa'ya yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Macar sahiline, telef olan büyükbaş vurdu. Nereden ve nasıl geldiği belli olmayan hayvan ölüsünün, cuma günü Gazipaşalılar tarafından fark edildiği belirtildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ilçe sakinleri, Gazipaşa'da böyle bir hayvan ırkı görmediklerini kaydetti. Taşımacılık yapılan yük gemisinden düştüğü ya da denize atıldığı tahmin edilen büyükbaş yetkililer tarafından kıyıdan alındı.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 22:45
Anahtar Kelimeler:
TelefBüyükbaşGazipaşaMacar
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