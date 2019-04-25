Gazipaşa'da kenevir şoku!

GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün (30) serasında ekili patlıcan bitkileri arasında hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı. Dün akşam saatlerinde seraya baskın düzenleyen jandarma ekipleri, K.Ö.'yü gözaltına aldı. Serada yapılan incelemede patlıcan bitkileri arasına ekili boyları 50 santim ile 1 metre arasında değişen 22 kök kenevir ele geçirildi. Seradaki Hint keneviri bitkileri sökülerek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda imha edildi. Gözaltındaki K.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü belirtildi.