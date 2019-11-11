Gazipaşa'da kaza: 1 yaralı

OLAY, dün saat 19.00 sıralarında D400 yolu kontrollü Deniz Kızı Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine seyreden Adem Berk idaresindeki 07 UP 139 plakalı hafif ticari araç, Deniz Kızı Kavşağı'nda yaya yolundan bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Kıran'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü önce aracın ön camına düştü sonra yola savruldu. Başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Yunus Kıran'a, ilk müdahale haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Yunus Kıran'ın tedavisi sürüyor. Araç sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.