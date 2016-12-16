Gazipaşa'da kaza: 1 ölü

GAZİPAŞA'YA bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde sabah meydana gelen kazada, Gazipaşa'dan Anamur istikametine giden Mustafa Çağlayan'ın kullandığı 07 UP 912 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan A.G.'nin kullandığı 41 HH 349 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından yola savrulan Mustafa Çağlayan, ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çağlayan, sevk edildiği Alanya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.G. ise gözaltına alındı.

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