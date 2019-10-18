Gazipaşa'da kamyonetin uçurumdan yuvarladığı kazada 1 kişi öldü
Gazipaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet 40 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü yaralanırken yolcu olan 1 kişi kaldırıldığı ALKÜ EAH'de dün akşam hayatını kaybetti
Mehmet AL
KAZA, önceki gün saat 21.30 sıralarında Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Demiral'ın (57) kullandığı 15 EK 644 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada sürücü Rasim Demiral ve kamyonette yolcu olarak bulunan Hasan Gürgen (50) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Hasan Gürgen daha sonra ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Gürgen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca Gürgen cenazesi yapılan inceleme sonrası ailesine teslim edildi.
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