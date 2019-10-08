Gazipaşa'da jandarmanın yol denetiminde 1 tutuklama

GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri Antalya- Mersin D400 karayolundaki uygulama yol denetimi yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolculardan R.Ö.'nün (24) koltuk ve bagaj eşyalarında narkotik köpeği 'Çivi' ile arama yapıldı. Aramada koltuğun cebine gizlenmiş R.Ö.'ye ait şapka içerisinde naylon poşete sarılı vaziyette 294 adet pembe renkli ecstasy hap ele geçirildi. Denetimlerde 'tacir ve şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerini dolandırma' suçundan aranan M.D. ile 'başkasına ait kredi kartını kullandığı' gerekçesiyle aranan O.G. de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.Ö. ve M.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, O.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.