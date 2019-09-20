Gazipaşa'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol denetiminde, durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında çanta içersinde 73 paket içinde toplam 50 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Yapılan incelemede valizin 23 yaşındaki S. E.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alan S.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.