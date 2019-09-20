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Gazipaşa'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Gazipaşa'da jandarma ekipleri yol kontrolünde bandrolsüz 50 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
ASAYİŞ 20.09.2019, 11:07
GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol denetiminde, durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında çanta içersinde 73 paket içinde toplam 50 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Yapılan incelemede valizin 23 yaşındaki S. E.'ye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alan S.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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