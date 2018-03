Gazipaşa'da infaz edilen katibin katili aranıyor

YAŞANAN olayın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Çetin Okatan'ı (50) vuran ve 2014 yılından bu yana cezaevi firarisi ve 11 ayrı suçtan aranan Ferhat C. (31) isimli şahıs hala bulunamadı. Çetin Okatan'ın Diyarbakır'da Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu Tunahan Okatan, babasının ölümünden 7 ay sonra Yeni Alanya'ya ulaşarak babasının katilinin hala yakalanamadğını, bir an önce bulunmasını ve adaletin yerine getirilmesini istediğini belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çetin Okatan'ın cesedi 20 Temmuz 2017 Perşembe günü Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında abdest almak için dereye inen vatandaşlar tarafından fark edilmiş ve naaşı yetkililer tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılmıştı. Olayın ardından Jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtları üzerinde yaptığı incelemede, Çetin Okatan'ın Gazipaşa’ya bir arkadaşıyla birlikte geldiğini ve en son bir marketten birlikte alışveriş yaptıklarını tespit etmişti. Çetin Okatan'ın Alanya Adliyesi’nde uzun yıllar zabıt katibi olarak görev yaptığı ve vurulmadan kısa süre önce de emekli olduğu öğrenilmişti. Katil zanlısı Ferhat C. isimli şahsın ise sahte kimlik kullandığı, 2014 yılında cezaevinden firar ettiği ve dolandırıcılık, hakaret, sahte kredi kartı üretme ve satma, basit yaralama gibi birçok suçtan da arandığı belirtilmişti. Çetin Okatan'ı öldürmek suçundan 7 aydır aranan ve 3 yıldır firari olan şahıs ise yetkililer tarafından hala bulunamadı.

Katibin Diyarbakır'da Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu Tunahan Okatan