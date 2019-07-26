Gazipaşa'da iki ev cayır cayır yandı! Ağlayarak izlediler

GAZİPAŞA'daki ilk yangın dün saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde çıktı. Ahmet Sulu'ya ait 2 katlı evin üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden duman çıktığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etmeye başladı. 2 araçla yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kimsenin evde olmadığı sırada çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Durumu haber alarak gelen ev sahibi Ahmet Sulu, itfaiyenin çalışmalarını ağlayarak izledi. Klimadan çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

3 KATLI EVDE YANGIN

Gazipaşa'daki diğer yangın ise saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi Öz Sokak'ta çıktı. Zeynep E.'nin oturduğu 3 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Kimsenin evde olmadığı yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının geç fark edilmesi nedeniyle evin bütün odaları zarar gördü. Zeynep E.'nin evde olmadığı sırada çıkan yangın büyük çapta zarara yol açtı.