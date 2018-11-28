Gazipaşa'da gofretli denetim

KORUBAŞI Köprüsü üzerinde yapılan denetimde Çakmak, Çörüş, Çığlık ve Yeşilyurt hatlarına öğrenci taşıyan 11 servis aracı denetlendi. Yapılan denetim sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri ve merkez karakol timleri işbirliğinde yapılan uygulamada öğrencilere merkez karakol komutanı tarafından gofret dağıtıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu servis araçlarının yıl boyunca farklı zaman ve tarihlerde rutin şekilde denetlendiği belirtildi.

2 jandarma trafik timi ve 1 merkez karakol timinin katıldığı denetimde araçların plakaları sorgulanırken, okul servis sürücülerine alkol testi yapıldı. Ekipler öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına da bakarak, trafik kurallarını hatırlattı ve kurallara uymaları yönünde bilgilendirdi. Yapılan denetimde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun şekilde araç kullanan ve aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine de teşekkür edildi.

