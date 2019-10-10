Gazipaşa'da feci olay! Motosikletini tamir ederken yangın çıktı

OLAY, dün saat 21.30 sıralarında Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi olarak çalışan Hilmi Gök, tek başına yaşadığı evinin balkonunda kendisine ait motosikletini tamir ettiği sırada yangın çıktı. Büyüyen yangın kısa sürede evin odalarına da sıçradı. Bu sırada duvardan kopan bir parçanın başına isabet ettiği Hilmi Gök yaralandı.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Başından yaralanan Hilmi Gök ise sağlık ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hilmi Gök'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Hilmi Gök'ün tamir etmeye çalıştığı motosikletinin trafikten men edildiği öğrenildi