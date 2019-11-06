Gazipaşa'da feci kaza! Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Gazipaşa'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Kaya yaralandı.
ASAYİŞ 06.11.2019, 12:29
OLAY, saat 09.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa Toptancı Hali'ne sebze taşıyan Mehmet Karabulut'un kullandığı 07 UU 651 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ali Kaya'nın kullandığı 07 AFM 613 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Kaya yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Ali Kaya, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ali Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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