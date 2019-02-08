Gazipaşa'da feci kaza! Bu gülüş yarım kaldı

EDİNİLEN bilgilere göre kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Kırahmetler Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kırahmetler Mahallesi'nden Göçük'e gitmek üzere yola çıkan Fevzi Yılmaz idaresindeki motosiklete, kavşaktan dönüş yaptığı esnada Gazipaşa'dan Anamur istikametine doğru seyir halinde bulunan H.A yönetimindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Fevzi Yılmaz ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Naime Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri, Fevzi Yılmaz ve eşi Naime Yılmaz'ı Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Naime Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Fevzi Yılmaz'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yol ışıklandırmalarının bulunmaması ve şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu kazada hayatını kaybeden Naime Yılmaz bugün ikindi Namazına müteakip Göçük Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.