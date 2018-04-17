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Gazipaşa'da feci kaza: 2 yaralı

Gazipaşa’da belediyeye ait vakumlu yol süpürme aracıyla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gazipaşa'da feci kaza: 2 yaralı

Gazipaşa’da belediyeye ait vakumlu yol süpürme aracıyla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

17 Nisan 2018 Salı 23:20
Gazipaşa'da feci kaza: 2 yaralı
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KAZA, dün saat 08.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı Gazipaşa Belediyesi'ne ait 07 UAG 15 resmi plakalı vakumlu yol süpürme aracı, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şerife Yılmaz idaresindeki 07 NBT 49 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten savrulan Şerife Yılmaz ve arkasında yolcu olarak bulunan Songül Mustafaoğulları yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. 

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