Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108303
ALTIN
155.278
DOLAR
3.7796
STERLİN
5.0041
EURO
4.4671
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil bisikletli üniversite öğrencilerine çarptı

Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil bisikletli üniversite öğrencilerine çarptı

26 Ekim 2017 Perşembe 11:19
Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı
İlgili Galeriye Git
banner404

KAZADA 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden sahile doğru seyir halinde olan İbrahim U. (23) yönetimindeki 07 NA 0058 plakalı otomobil, bisikletle seyir halinde olan Burak Mete (20) ve Yunus Akalın’a (19) arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 100 metre sürüklenen üniversite öğrencilerinden Burak Mete olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Akalın ise ağır yaralı olarak Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan gençlerin, halı saha maçından çıktıkları ve kaldıkları eve gittikleri öğrenildi.

Sürücü İbrahim U. kaza sonrası gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Burak Mete’nin kız arkadaşı ise fenalık geçirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.10.2017 11:33
Anahtar Kelimeler:
BİSİKLETLİ KAZAKazaGazipaşaAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: Polis şok oldu!
Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim