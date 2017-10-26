Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı

KAZADA 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden sahile doğru seyir halinde olan İbrahim U. (23) yönetimindeki 07 NA 0058 plakalı otomobil, bisikletle seyir halinde olan Burak Mete (20) ve Yunus Akalın’a (19) arkadan çarptı. Otomobilin altında yaklaşık 100 metre sürüklenen üniversite öğrencilerinden Burak Mete olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Akalın ise ağır yaralı olarak Alanya Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan gençlerin, halı saha maçından çıktıkları ve kaldıkları eve gittikleri öğrenildi.

Sürücü İbrahim U. kaza sonrası gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Burak Mete’nin kız arkadaşı ise fenalık geçirdi.