Gazipaşa'da cinayet zanlısı yakalandı

GAZİPAŞA'YA bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında otomobiliyle gezen Abdullah Ç., Karadağ Mevkii'nde akrabası Oğuzhan Yılmaz ve V.Ç. ile karşılaştı. Aralarında husumet bulunan Abdullah Ç. ile Oğuzhan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden av tüfeğini alan Abdullah Ç., Yılmaz'a ateş ederek kaçtı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede ölürken, saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralanan V.Ç. ise hastanede ayakta tedavi edildi. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Abdullah Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah Ç., dün öğleden sonra 1'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Abdullah Ç. ile A.S. ve N.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren ifadesinin ardından Abdullah Ç. tutuklanırken, A.S. ve N.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.