Gazipaşa'da çalılık yangını
Gazipaşa'da çalılık alanda çıkan yangında 2 dekar alan yandı.
ASAYİŞ 06.11.2019, 12:05 06.11.2019, 12:24
OLAY, dün saat 15.30 sıralarında Gazi Mahallesi Sırt sokakta meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede çalılık alana sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye ekipleri, 1 saatlik müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak çevredeki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürdü. Yangında yaklaşık 2 dekar otluk ve çalılık yandı.
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