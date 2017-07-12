Gazipaşa'da 'ByLock' operasyonu

POLİS ekiplerince yapılan baskınla gözaltına alınan ve Emniyet'e götürülen İsmail K. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İsmail K.'nın FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanede öğretmenlik yaptığı, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı kaydedildi.
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