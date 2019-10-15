Gazipaşa'da bahis operasyonu: 5 gözaltı

GAZİPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Yeni Mahalle ve İstiklal Mahallelerinde bulunan tuhafiye, tekel bayi, aksesuar, kuyumculuk ve şans oyunları faaliyetleri yürüten bazı iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi elde edilmesi üzerine, iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, B.Ö., M.S., F.Ü., İ.A. ile V.D. isimli şahısların iş yerlerinde ve iş yerlerinde çalışan şahıslara ait cep telefonu, sim kart, flaş bellek ve hard disklere el konuldu.Cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda, iş yeri sahipleri ve çalışanları hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun (7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek)” suçundan adli işlem başlatıldı.



Aranan 5 şahıs yakalandı

Diğer yandan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, “Birden Fazla Kişi ile Tehdit” suçundan aranması bulunan N.T., “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma (179/3)” suçundan aranması bulunan A.K., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranması bulunan Ö.G., “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz” suçundan aranması bulunan F.G., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan 2 ayrı aranması bulunan H.O. isimli şahıslar yakalandı.İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Ö.G. ile H.O. isimli şahıslar Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, F.G. isimli şahıs ise Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakıldı. N.T. ile A.K. isimli şahıslar ise tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.