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Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu

Gazipaşa'da avokado hırsızları kıskıvrak

Gazipaşa'da avokado hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Gazipaşa'da avokado hırsızları kıskıvrak

Gazipaşa'da avokado hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
Gazipaşa'da avokado hırsızları kıskıvrak
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GAZİPAŞA’DA avokado hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Gazipaşa'da bahçe sahiplerinin avokado hırsızlığına yönelik şikayetleri üzerine çalışma başlatan Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Ahmet K. (20) ile Yunus Y.'yi (30) takibe aldı. Ekmel Mahallesi'nde bir bahçeden avokado toplarken bahçe sahiplerinin fark ettiği 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet K. ile Yunus Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İki şüphelinin daha önce de avokado hırsızlığından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avokado HırsızlığıGazipaşaHırsızlık
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