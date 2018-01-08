Gazipaşa'da avokado hırsızları kıskıvrak

GAZİPAŞA’DA avokado hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Gazipaşa'da bahçe sahiplerinin avokado hırsızlığına yönelik şikayetleri üzerine çalışma başlatan Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Ahmet K. (20) ile Yunus Y.'yi (30) takibe aldı. Ekmel Mahallesi'nde bir bahçeden avokado toplarken bahçe sahiplerinin fark ettiği 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet K. ile Yunus Y. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. İki şüphelinin daha önce de avokado hırsızlığından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.
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