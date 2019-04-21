Gazipaşa'da aşırı hız can aldı

KAZA, gece saat 02.30’de meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü Caddesi'nden Selinus sahiline doğru seyir halinde olan Hüseyin Ş. (31) yönetimindeki 07 MND 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Ş. ile araçta bulunan Nagihan Naciye Şanlı (35) ve yabancı uyruklu Helena Meijers (60) ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nagihan Şanlı ve Helena Meijers yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hüseyin Ş. ise Gazipaşa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 14:14