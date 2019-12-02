Gazipaşa'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
Gazipaşa'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
ASAYİŞ 02.12.2019, 18:06
GAZİPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında “Basit Yaralama” suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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