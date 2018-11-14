Gazipaşa'da akılalmaz hırsızlık!

Gazipaşa'da ürün satmak amacıyla evine gittikleri adamın 370 lirasını alıp kaçmakla suçlanan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da akılalmaz hırsızlık!
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OLAY, dün Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ve S.T., ürün satmak için evine gittikleri H.Ş.'nin (55) 370 lirasını alarak kayıplara karıştı. H.Ş.'nin ihbarı üzerine Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin bulunduğu aracın Mersin yönüne doğru gittiğini belirleyen jandarma ekipleri Güney Jandarma Karakolu'na durumu bildirdi. Yakacık Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesinde olan jandarma ekipleri M.A. ve S.T.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen para H.Ş.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkan M.A. ve S.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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