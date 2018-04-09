Gazipaşa'da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Gazipaşa D- 400 karayolu Güney Jandarma Yol Kontrol ve Arama noktasında saman yüklü kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken olayla ilgili kamyonet sürücüsü B.E. (49) gözaltına alındı.

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