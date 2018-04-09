Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
İşte en az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar
İşte en az ve en...

Gazipaşa'da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gazipaşa'da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:08
Gazipaşa'da 5 bin 230 paket kaçak sigara ele geçirildi
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Gazipaşa D- 400 karayolu Güney Jandarma Yol Kontrol ve Arama noktasında saman yüklü kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 5 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken olayla ilgili kamyonet sürücüsü B.E. (49) gözaltına alındı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGazipaşaKaçak Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da şok! Apartman dairesini ’uyuşturucu serası’ yapmışlar
Alanya'da şok! Apartman dairesini ’uyuşturucu serası’ yapmışlar
Antalya'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü
Antalya'da baba oğula silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika! Dolandırıcı firari çift yakalandı
Son dakika! Dolandırıcı firari çift yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim