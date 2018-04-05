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Gazipaşa'da 10 terör örgütü üyesi yakalandı

Gazipaşa'da yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen yol kontrollerinde aranan 7 El Kaide, 2 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Kontrollerde, 5 bin 180 paket kaçak sigara ve yaklaşık 35 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Gazipaşa'da 10 terör örgütü üyesi yakalandı

Gazipaşa'da yılın ilk 3 ayında gerçekleştirilen yol kontrollerinde aranan 7 El Kaide, 2 PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Kontrollerde, 5 bin 180 paket kaçak sigara ve yaklaşık 35 kilo esrar maddesi ele geçirildi

05 Nisan 2018 Perşembe 14:07
Gazipaşa'da 10 terör örgütü üyesi yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesi Güney Mahallesi Mersin-Antalya karayolu üzerinde kontrollerine devam ediyor. Görevlilerin yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdiği kontrollerde, 2 PKK/KCK, 7 El Kaide, 1 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalandı. 31 bin 170 araçta yapılan aramalarda 119 bin 232 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda 384 aranan şahıs ile Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan 25 göçmen yakalanırken, 21 araç hakkında işlem yapıldı. 
Kontrollerde, 5 bin 180 paket kaçak sigara ve yaklaşık 35 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 

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