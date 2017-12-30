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Gazino çıkışında silahlı kavga

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde bir gazino çıkışı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olay sonrası kurşunların hedefi olan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Gazino çıkışında silahlı kavga

İstanbul Küçükçekmece’de gece saatlerinde bir gazino çıkışı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olay sonrası kurşunların hedefi olan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

30 Aralık 2017 Cumartesi 22:26
Gazino çıkışında silahlı kavga
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OLAY; Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi’nde gece saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir gazino çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olay sonrası, ismi öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi olurken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler de kaçarak izlerini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yere şerit çekerek detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları olup olmadığını inceledi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:28
Anahtar Kelimeler:
Gazino
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